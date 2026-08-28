Bakan Güler, Pakistan Büyükelçisi'ni kabul etti - Son Dakika
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Bakan Güler, Pakistan Büyükelçisi'ni kabul etti

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Milli Savunma Bakanı Güler, Pakistan Büyükelçisi Cüneyd'i kabul etti, yeni ataşeyi tanıttı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yusuf Cüneyd'i kabul etti.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Milli Savunma Bakanı Güler'in Büyükelçi Cüneyd'i kabul ettiği belirtildi.

Kabulde, Pakistan'ın görevden ayrılan Savunma ve Hava Ataşesi Tuğgeneral Imran Noor Niazi'nin Bakan Güler'e veda ettiği kaydedilen açıklamada, yeni göreve başlayan Pakistan Savunma Ataşesi Tuğgeneral Muhammad Asıf Bhatti'nin ise Güler'e takdim edildiği bildirildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bakan Güler, Pakistan Büyükelçisi'ni kabul etti - Son Dakika

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