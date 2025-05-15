Bakan Güler, 'Siyah Bere' Dizisinin Gösterimine Katıldı - Son Dakika
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Bakan Güler, 'Siyah Bere' Dizisinin Gösterimine Katıldı

Milli Savunma Bakanı Güler, 'Siyah Bere' dizisinin özel gösteriminde Türk tankçılarının önemini vurguladı.

15.05.2025 14:14
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, dünyanın ilk tank dizisi olma özelliğini taşıyan, TRT'nin uluslararası dijital içerik platformu Tabii'nin orijinal yapımı "Siyah Bere" dizisinin özel gösterimine katıldı.

Milli Savunma Bakanlığında düzenlenen özel gösterimde, Bakan Güler'in yanı sıra, TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, askeri personel, dizi ekibi, oyuncular ve davetliler yer aldı.

Bakan Güler, gösterim sonrası yaptığı konuşmada, diziyi keyifle izlediklerini ve bundan sonra da izleyeceklerini söyledi.

Emeği geçen Milli Savunma Bakanlığı, tüm kuvvetler, özellikle Hava Kuvvetleri ve pilotları adına teşekkür eden Güler, TRT Genel Müdürü Sobacı'ya da teşekkürlerini iletti.

"Tankçılar başat rol oynuyor"

Güler, tüm dünyada risk ve tehditlerin arttığı kritik bir dönemden geçildiğine dikkati çekerek, "Bu hassas süreçte kahraman ordumuz ülkemizin güvenliği ve asil milletimizin huzuru için gece gündüz demeden her şartla görevini yapmaya çalışıyor. Ordumuzun göz bebeği, savaş meydanlarının şövalyesi, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin 'çelik kolu' tankçılarımız da en üst teknolojiye sahip sistemleriyle stratejik bir güç unsuru olarak faaliyetlerimizde başat rol oynuyor." şeklinde konuştu.

Türk tankçısının dünyadaki emsalleri arasında seçkin bir konuma sahip olduğunu vurgulayan Güler, tankçılar dahil ordunun tüm mensuplarının görevlerini başarıyla yerine getirirken sergiledikleri gayretlerin iyi anlaşılmasının ve bu mücadelenin kamuoyuna doğru aktarılmasının son derece önemli olduğunu kaydetti.

"Dizi önemli bir eser olma özelliğini taşımakta"

Güler, televizyon, dizi ve sinema sektörüne de bu konularda önemli sorumluluklar düştüğünü belirterek, "Ülkemizin güzide ve seçkin kurumu TRT'miz daha önce yaptığı çalışmalarla ve şimdi de 'Siyah Bere' dizisiyle bu sorumluluğu layıkıyla yerine getirmiştir. Öyle ki bu özel yapım bir televizyon dizisi olmasının da ötesinde Mehmetçiğimizin cesaretini, yüksek özverisini, zorlu şartlar altındaki kararlılığını ve insani yönünü yansıtan önemli bir eser olma özelliğini taşımaktadır." ifadelerini kullandı.

TRT Genel Müdürü Sobacı da kendilerini ağırladıkları için Bakan Güler'e teşekkür etti.

Sobacı, projenin Türk Silahlı Kuvvetlerin sahadaki başarısı ve kabiliyetini yansıtma açısından önemli olduğunu dile getirdi.

Konuşmaların ardından Milli Savunma Bakanı Güler ve TRT Genel Müdürü Sobacı birbirlerine hediye takdim etti.

"Siyah Bere" dizisi, bugün Tabii platformu üzerinden izleyiciyle buluşacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bakan Güler, 'Siyah Bere' Dizisinin Gösterimine Katıldı - Son Dakika

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