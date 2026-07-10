Bakan Güler: Türkiye\'nin uluslararası saygınlığı artıyor

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Pek çok kriz ve ihtilafın çözümünde ortaya koyduğumuz yapıcı tutum, yürüttüğümüz diplomatik girişimler, insani yardımlarımız ve kahraman ordumuzun farklı coğrafyalarda üstlendiği görevler, ülkemizin uluslararası alandaki saygınlığını ve etkisini daha da artırmaktadır." dedi.

Milli Savunma Üniversitesinin (MSÜ) Yenilevent Kampüsü'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen MSÜ Harp Enstitüleri 16'ncı Dönem Müşterek Komuta ve Kurmay Eğitimi ile 8'inci Dönem Komuta ve Kurmay Eğitimi Mezuniyet Töreni'nde konuşan Güler, mezuniyet töreninin subaylara, ailelerine ve Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.

Güler, jeopolitik kırılmaların yaşandığı günümüzde uluslararası sistemde dengelerin hızla değiştiğini, geniş bir sahada çatışmaların, savaşların ve güvenlik krizlerinin aynı anda gerçekleştiğini söyledi.

Özellikle yakın coğrafyada meydana gelen gelişmelerin, güvenlik ve savunma konularının ne kadar hayati olduğunu bir kez daha ortaya koyduğunu belirten Güler, ülke olarak tüm gelişmeleri yakından takip ettiklerini, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde yürütülen etkin diplomasi ve güçlü devlet iradesi doğrultusunda milli güvenliği ilgilendiren her konuda gerekli tedbirleri kararlılıkla aldıklarını vurguladı.

Güler, "Pek çok kriz ve ihtilafın çözümünde ortaya koyduğumuz yapıcı tutum, yürüttüğümüz diplomatik girişimler, insani yardımlarımız ve kahraman ordumuzun farklı coğrafyalarda üstlendiği görevler, ülkemizin uluslararası alandaki saygınlığını ve etkisini daha da artırmaktadır. Başarıyla icra edilen NATO Liderler Zirvesi, ülkemizin uluslararası etki gücünün açık bir yansıması olmuştur." diye konuştu.

Milli Savunma Bakanlığı ve TSK adına Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şükranlarını sunduklarını ifade eden Güler, şunları kaydetti:

"Yaşanan krizler ve savaşlar göstermektedir ki güçlü ordular, modern silah sistemleriyle birlikte stratejik düşünebilen, doğru analiz yapabilen, değişen şartlara hızla uyum sağlayabilen nitelikli personelle ayakta kalabilmektedirler. Esasen günümüzün harekat ortamı, askeri gücün ve yüksek teknolojiye sahip olmanın yanı sıra bilgiye hakim olmayı, öngörüyü geliştirmeyi, çok boyutlu değerlendirme yapabilmeyi ve doğru zamanda doğru karar verebilmeyi zorunlu kılmaktadır. Ancak çok iyi biliyoruz ki teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin, onu etkin şekilde kullanacak insan kaynağı her zaman en belirleyici unsur olmaya devam edecektir. Bu nedenle eğitim faaliyetlerini, personelimizin niteliğini ve liderlik kapasitesini geliştirmeyi önceliklerimiz arasında görüyoruz."

Güler, askerlik mesleğinde önemli bir gelişim aşaması olan kurmaylık eğitimini de Türk Silahlı Kuvvetlerinin geleceğini şekillendiren stratejik bir yatırım olarak değerlendirdiklerini ifade etti.

MSÜ bünyesinde yürütülen müşterek komuta kurmay ile komuta ve kurmay eğitimlerinin, müşterek harekat anlayışına sahip, stratejik seviyede düşünebilen, değişen güvenlik ortamını doğru okuyabilen lider personelin yetiştirilmesine büyük katkı sağladığını söyleyen Güler, bugün mezun olan kurmay subayların da burada edindikleri bilgi ve tecrübeler ışığında üstlenecekleri her görevde yüksek bir vazife bilinciyle hareket edeceklerini dile getirdi.

Güler, dost, kardeş ve müttefik ülkelerden gelerek eğitimlerini başarıyla tamamlayan misafir askeri personeli de kutladığını, burada kurulan dostlukların ve paylaşılan bilgi birikiminin ülkeler arasındaki işbirliğine ve karşılıklı anlayışa önemli katkılar sağlayacağına yürekten inandığını belirtti.

Metehan'dan Sultan Alparslan'a, Fatih Sultan Mehmet'ten Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve bugüne kadarki tüm devlet büyüklerini ve komutanları saygıyla andığını ifade eden Güler, sözlerini şöyle tamamladı:

"Aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, gazilerimize, şehit ve gazilerimizin kıymetli ailelerine saygı ve şükranlarımı sunuyorum. Mezun olan arkadaşlarımı da bir kez daha gönülden tebrik ediyor ve kendilerine üstün başarılar diliyorum. Sayın Cumhurbaşkanım, kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin bugünkü güçlü seviyesine gelmesinde desteğinizi hiçbir zaman esirgemeyerek bu anlamlı günde törenimizi teşriflerinizle bizleri onurlandırdığınız için zatı devletlerine bir kez daha şükranlarımı sunuyor, sizleri saygıyla selamlıyorum."