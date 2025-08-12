Bakan Güler, Yüksekova Kadın Futbol Takımı'nı Ziyaret Etti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Yüksekova Kadın Futbol Takımı ile bir araya geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Güler, Hakkari ziyaretinde TFF Kadınlar 1'inci Lig Şampiyonu olarak Süper Lig'e çıkan Yüksekova Kadın Futbol Takımı'nı ziyaret etti.

Burada konuşan Güler, geçen seneki şampiyonluktan dolayı takımı tebrik ettiğini söyledi.

Takımın büyük bir iş başardığını belirten Güler, şunları kaydetti:

"Hepimizin, Yüksekova'nın, Hakkari'nin gurur kaynağı oldunuz. Bunun için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu sene de aynı şekilde gurur kaynağımız olmaya devam edeceğinizden hiçbir şüphem yoktur. Size yürekten inanıyoruz. Burada da Hakkarigücü Spor ile iki takım olarak inşallah ligin rengi olacaksınız."