Bakan Gürlek: Cezaevlerinde rehberlikle gelecek inşa ediyoruz

24.05.2026 18:57
Adalet Bakanı Akın Gürlek, ceza infaz kurumlarında yürütülen rehberlik ve psikososyal destek çalışmalarının bireylerin geleceğini yeniden inşa etmelerine imkan sağladığını, toplumsal uyum ve yeniden kazanım hedefiyle çalışmaları sürdürdüklerini belirtti.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Ceza infaz kurumlarımızda yürütülen rehberlik ve psikososyal destek çalışmalarıyla bireylerin yalnızca bugünlerini değil, geleceklerini de yeniden inşa etmelerine imkan sağlıyoruz." ifadesini kullandı.

Bakan Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, ceza infaz sistemini, toplumsal uyumu ve yeniden kazanımı önceleyen bir anlayışla güçlendirdiklerini belirtti.

Hükümlülerin madde bağımlılığına karşı farkındalık kazanmalarını, mesleki beceriler edinmelerini ve sosyal hayata daha güçlü şekilde hazırlanmalarını hedeflediklerini belirten Gürlek, şunları kaydetti:

"Bu alanda tüm kurumlarla işbirliği içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ceza infaz kurumlarımızda yürütülen rehberlik ve psikososyal destek çalışmalarıyla bireylerin yalnızca bugünlerini değil, geleceklerini de yeniden inşa etmelerine imkan sağlıyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, sağlıklı bir toplum ve güçlü bir infaz sistemi hedeflerimiz doğrultusunda adımlarımızı kararlılıkla atmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA

