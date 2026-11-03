Bakan Gürlek, fon soruşturmasında kapsamlı suç yapılanması tespit edildiğini söyledi

Bakan Gürlek, fon soruşturmasında kapsamlı suç yapılanması tespit edildiğini söylediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adalet Bakanı Gürlek, fon soruşturmasında karşılarındaki yapının basit bir borsa manipülasyonu ya da borsa vurgunuyla sınırlı olmadığını açıkladı. Gürlek, yapının kapsamlı bir suç yapılanması olduğunun tespit edildiğini söyledi.
Adalet Bakanı Gürlek: "(Fon soruşturması) Karşımızdaki yapının basit bir borsa manipülasyonu ya da borsa vurgunu ile sınırlı olmadığı, kapsamlı bir suç yapılanması olduğu tespit edilmiştir"
Kaynak: AA
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