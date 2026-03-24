Bakan Gürlek, İftira Davasını Kazandı
Bakan Gürlek, İftira Davasını Kazandı

24.03.2026 15:02
Adalet Bakanı Gürlek, CHP liderine karşı açtığı davayı kazanarak tazminatı AFAD'a bağışladı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel ve CHP Grup Başkanvekili Murat Emir'e karşı açtığı 'iftira ve hakaret' davasını kazandı. Bakan Gürlek, kazandığı 150 bin TL tutarındaki tazminatı AFAD'a bağışladı.

Mahkeme, birleştirilen dosya kapsamında hem CHP Genel Başkanı Özel hem de Grup Başkanvekili Emir hakkında toplam 150 bin lira manevi tazminat ödenmesine hükmetti. Kayıtlara göre ödemenin tamamı CHP Genel Merkezi tarafından yapıldı. Bakan Gürlek kendisine ödenen tazminat tutarı olan 150 bin lirayı AFAD'a bağışladı.

Kaynak: DHA

