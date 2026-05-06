Bakan Gürlek: Kübra Yapıcı'nın katil zanlıları yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bakan Gürlek: Kübra Yapıcı'nın katil zanlıları yakalandı

Bakan Gürlek: Kübra Yapıcı\'nın katil zanlıları yakalandı
06.05.2026 07:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ADALET Bakanı Akın Gürlek, "Antalya'da 30 Nisan gecesi kaybolan Kübra Yapıcı evladımızın katil zanlıları; Manavgat, Serik ve Burdur Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile emniyet ve jandarma teşkilatlarımızın güçlü koordinasyonu sayesinde kıskıvrak yakalandı" dedi.

ADALET Bakanı Akın Gürlek, "Antalya'da 30 Nisan gecesi kaybolan Kübra Yapıcı evladımızın katil zanlıları; Manavgat, Serik ve Burdur Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile emniyet ve jandarma teşkilatlarımızın güçlü koordinasyonu sayesinde kıskıvrak yakalandı" dedi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde "Türkiye Yüzyılı'nı Adaletin Yüzyılı kılma" vizyonumuz doğrultusunda Adalet ve İçişleri Bakanlıkları olarak faili meçhul dosyalara karşı ortaya koyduğumuz irade ile dün gece bir cinayet daha aydınlatıldı. Antalya'da 30 Nisan gecesi kaybolan Kübra Yapıcı evladımızın katil zanlıları; Manavgat, Serik ve Burdur Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile emniyet ve jandarma teşkilatlarımızın güçlü koordinasyonu sayesinde kıskıvrak yakalandı. Devletimizin tüm imkanlarını seferber ettiği bu süreçte; hızlı reaksiyon, etkin teknik takip ve kurumlar arası iş birliğiyle çelişkili ifadeler deşifre edildi, cinayetin işlendiği yer ve deliller tek tek ortaya çıkartıldı, failler farklı illerde yakalanarak adalete teslim edildi" ifadelerini kullandı.

Yürüttükleri soruşturma dolayısıyla Manavgat, Serik ve Burdur Cumhuriyet Başsavcılıklarına, büyük bir özveri ile çalışan emniyet ve jandarma teşkilatına, soruşturmanın seyrine HTS-baz verilerini ivedilikle paylaşarak önemli katkı sunan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna teşekkür eden Gürlek, "Hiçbir suçun cezasız kalmaması, hiçbir dosyanın faili meçhul olarak karanlıkta bırakılmaması için adalet ve güvenlik teşkilatları olarak eşgüdüm içerisinde omuz omuza çalışmaya devam edeceğiz. Bu acı olayda metanetini koruyarak evladının izini süren acılı babaya başsağlığı diliyor; adaletin tesisi için gece gündüz demeden görev yapan tüm yargı ve güvenlik mensuplarımızı tebrik ediyorum" dedi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Gürlek: Kübra Yapıcı'nın katil zanlıları yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu
Çin’de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti Çin'de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti
Beyaz Saray’da hareketli saatler Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu Beyaz Saray'da hareketli saatler! Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu
ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı! Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti
Savaştan bu yana bir ilk Japonya, Rus petrolünü teslim aldı Savaştan bu yana bir ilk! Japonya, Rus petrolünü teslim aldı
İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz

07:48
Kıyıya sürüklenen gizemli cisim ülkeyi alarma geçirdi
Kıyıya sürüklenen gizemli cisim ülkeyi alarma geçirdi
07:42
Yunan halkı tatile gelen İsrail askerlerini böyle kovdu: Defol git siyonist
Yunan halkı tatile gelen İsrail askerlerini böyle kovdu: Defol git siyonist
07:24
7 yaşındaki çocuğu kaçırıp öldüren kargocu için idam kararı
7 yaşındaki çocuğu kaçırıp öldüren kargocu için idam kararı
07:01
İran’dan Çin’e kritik ziyaret Zamanlama hayli manidar
İran'dan Çin'e kritik ziyaret! Zamanlama hayli manidar
06:46
Trump’ın Hürmüz kararı petrol fiyatlarını düşürdü
Trump'ın Hürmüz kararı petrol fiyatlarını düşürdü
06:29
Mevlüt Çavuşoğlu’nun kardeşinden kötü haber Ünlü iş insanı acil ameliyata alındı
Mevlüt Çavuşoğlu'nun kardeşinden kötü haber! Ünlü iş insanı acil ameliyata alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 08:00:01. #.0.5#
SON DAKİKA: Bakan Gürlek: Kübra Yapıcı'nın katil zanlıları yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.