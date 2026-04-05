Bakan Gürlek Mağdur Ailelerle Bir Araya Geldi - Son Dakika
Bakan Gürlek Mağdur Ailelerle Bir Araya Geldi

05.04.2026 16:14
Adalet Bakanı Gürlek, suça sürüklenen çocukların mağdur ettiği ailelerle toplantı yaptı.

(ANKARA) - Adalet Bakanı Akın Gürlek, suça sürüklenen çocuklar tarafından mağdur edilen ailelerle bir araya geldi. Gürlek, "Şu anda hem komisyonumuz çalışıyor hem de 12. Yargı Paketi üzerinde çalışmalarımız devam ediyor. Bu kapsamda, toplumdaki hassasiyetleri dikkate alan ve uygulamayı daha etkin hale getirecek bir kanun çalışması yürütüyoruz" dedi.

İstanbul Sarıyer'deki Hakimevi'nde gerçekleştirilen toplantıya Bakan Gürlek'in yanı sıra TBMM Suça Sürüklenen Çocuklara İlişkin Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut da katıldı. Toplantıda, suça sürüklenen çocuklar tarafından mağdur edilen ailelerle görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantının açılışında konuşan Gürlek, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diledi ve devletin yaşanan acıları yakından hissettiğini ifade etti.

Yargı geçmişine değinen Gürlek, mağdur ailelerin yer aldığı birçok dosyada görev yaptığını belirterek, "Ben uygulamadan geliyorum. Sizlerin mağdur olduğu dosyaların büyük kısmında yargılama yaptık. Bu süreçleri yakından biliyorum" dedi.

TBMM bünyesinde kurulan komisyon ile Adalet Bakanlığı'nın eşgüdüm içinde çalıştığını söyleyen Gürlek, suça sürüklenen çocuklara ilişkin kapsamlı bir hazırlık sürecinin sürdüğünü kaydetti.

"Toplumsal hassasiyetler dikkate alınıyor"

Gürlek, mevcut uygulamaların toplumda farklı değerlendirmelere neden olduğunu belirterek, bu alanda yeni düzenleme çalışmalarının devam ettiğini aktardı. Gürlek, "Hem komisyonumuz çalışıyor hem de 12. Yargı Paketi üzerinde çalışmalarımız sürüyor. Toplumdaki hassasiyetleri dikkate alan ve uygulamayı daha etkin hale getirecek bir kanun çalışması yürütüyoruz" diye konuştu.

Yapılacak düzenlemelerin geniş bir istişare süreciyle şekilleneceğini vurgulayan Gürlek, "Bu konu bizim hassas ve kırılgan konumuz. Özellikle geçmiş görevlerimde de bu dosyaları yakından takip ettim. Toplumdaki rahatsızlıkları ve beklentileri dikkate alarak gerekli adımları atıyoruz" dedi.

Bakan Gürlek, mağdur ailelerin görüşlerinin de yürütülen çalışmalara yansıtılacağını bildirerek, "Sizlerin mağdur olduğu dosyalara ilişkin gözlemlerimizi Sayın Başkanımızla istişare ederek dikkate alacağız" dedi.

Komisyon Başkanı Müşerref Pervin Tuba Durgut ise son dönemde yaşanan olayların kamu vicdanında derin izler bıraktığını belirterek, ailelerin dinlenmesinin önemine vurgu yaptı.

Konuşmaların ardından Bakan Gürlek ve Komisyon Başkanı Durgut, mağdur ailelerle bir süre basına kapalı görüştü.

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Bakan Gürlek Mağdur Ailelerle Bir Araya Geldi - Son Dakika

Ordu’da 200 kilo kaçak ete el konuldu Ordu'da 200 kilo kaçak ete el konuldu
Kaş’ta Denizin Rengi Değişti Kaş'ta Denizin Rengi Değişti
Irak’ta ABD’li şirketin işlettiği petrol sahasına İHA saldırısı Irak'ta ABD’li şirketin işlettiği petrol sahasına İHA saldırısı
Cezaevinden tahliye olan Mert Hakan Yandaş, PFDK’den gelen haberle sarsıldı Cezaevinden tahliye olan Mert Hakan Yandaş, PFDK'den gelen haberle sarsıldı
İsrail’de savaş karşıtı gösteriye polis müdahalesi İsrail'de savaş karşıtı gösteriye polis müdahalesi
Barcelona nisan ayında şampi... Barcelona nisan ayında şampi...

23:20
İran’dan “ABD kendi askerlerini bombaladı“ iddiası
İran'dan "ABD kendi askerlerini bombaladı" iddiası
23:15
Sergen Yalçın: Emek çalmaktır bu
Sergen Yalçın: Emek çalmaktır bu
22:06
Fenerbahçe, Galatasaray’ın kaybettiği haftada Beşiktaş’ı uzatmalarda devirdi
Fenerbahçe, Galatasaray'ın kaybettiği haftada Beşiktaş'ı uzatmalarda devirdi
21:40
Köprüden nehre atlayan şahsı ekipler kurtardı
Köprüden nehre atlayan şahsı ekipler kurtardı
21:38
İran’dan düşürülen askeri uçakta ABD askerine ait vücut parçasının tespit edildiği iddiası
İran'dan düşürülen askeri uçakta ABD askerine ait vücut parçasının tespit edildiği iddiası
20:49
Trump, İran’a Hürmüz Boğazı için verdiği süreyi uzattı
Trump, İran'a Hürmüz Boğazı için verdiği süreyi uzattı
