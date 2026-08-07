Adalet Bakanı Gürlek: Şehit ve Gazileri İncitecek Düzenleme Yapmadık - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Adalet Bakanı Gürlek: Şehit ve Gazileri İncitecek Düzenleme Yapmadık

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Iğdır'daki toplantıda Milli Dayanışma Kanun Teklifi'nin şehit ve gazileri incitmeyeceğini belirterek, yasanın MGK onayı ve örgütün tasfiyesinin ardından yürürlüğe gireceğini söyledi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'ne ilişkin "Net olarak bu kanunda kesinlikle biz, şehitlerimizi ya da gazilerimizi incitecek bir düzenleme yapmadık. Onların kesinlikle yüzlerini yere eğdirecek bir düzenleme yapmadık." ifadelerini kullandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Gürlek, Iğdır'da sivil toplum kuruluşları ile istişare toplantısı yaptı.

Toplantıda, Terörsüz Türkiye sürecinde en güzel örneklerden birinin Iğdır modeli olduğunu belirten Gürlek, daha önce Türk-Kürt ayırt etmeksizin kardeşçe yaşadıklarını, şimdi de kol kola yaşayacaklarını ifade etti.

"Örgüt tamamen kendini feshedecek, silahları bırakacak"

Terörsüz Türkiye süreci için örgütün tamamen kendini feshetmesi, silahlarını bırakması gerektiğini bildiren Gürlek, şöyle devam etti:

"Bunun Milli Güvenlik Kurulu tarafından tasdik edilmesi, yani bu olmadan kesinlikle maddeler uygulamaya geçilmeyecek. Örgüt tamamen kendini feshedecek, silahları bırakacak, örgütün dağıldığı devlet kurumları tarafından tespit edilecek, mağaraların boşaltıldığı, sığınaklarda kimsenin kalmadığı tespit edilecek. Daha sonra bu MGK kararıyla tespit edildikten ve Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra bu yasa yürürlüğe girecek."

Silahlı terör örgütüne üye olmak suçları bakımından; adam öldürme eylemine karışan, soruşturması, kovuşturması ve yakalaması bulunan şahısların kesinlikle bu kanun kapsamından yararlanamayacağını vurgulayan Gürlek, "Net olarak bu kanunda kesinlikle biz, şehitlerimizi ya da gazilerimizi incitecek bir düzenleme yapmadık. Onların kesinlikle yüzlerini yere eğdirecek bir düzenleme yapmadık." ifadelerini kullandı.

Gürlek, terörün bitmesi ile Türkiye'nin artık bölgede lider konuma geleceğinin altını çizdi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, AK Parti iktidarında Türkiye Yüzyılı'nın "adaletin yüzyılı" olacağını belirterek, "Adaletin Yüzyılı kapsamında vatandaşlarımızın adalete erişimi, bu yüzyılda çok hızlı olacak. Bu da açıkçası sahadaki gösterdiğimiz göstergelerden birisi." değerlendirmesinde bulundu.

"Suç örgütleri ile mücadelede kararlıyız"

Göreve geldikten sonra suç örgütleriyle mücadele konusunda kararlı adımlar attıklarına da işaret eden Gürlek, şunları kaydetti:

"Iğdır, o konuda güvenli bir şehir ama İstanbul, Ankara, İzmir gibi yerlerde maalesef 'sokak çeteleri' dediğimiz çeteler dadandılar. Bunlarla ilgili başsavcılarımız sağ olsun kararlı bir mücadele ediyorlar. Yasa dışı bahis, sanal kumar, uyuşturucu bunlarla ilgili de biz göreve geldiğimizde zaten genelge çıkartmıştık. Kesinlikle devlet bu alanlarda demir yumruğunu hissettirecek. Gerekli adımlar atılacak."

Kaynak: AA

Akın Gürlek, Güvenlik, Politika, Türkiye, Gürlek, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adalet Bakanı Gürlek: Şehit ve Gazileri İncitecek Düzenleme Yapmadık - Son Dakika

İşte Yeni Parti’nin genel merkez binası: Bakın aylık kirası ne kadarmış İşte Yeni Parti'nin genel merkez binası: Bakın aylık kirası ne kadarmış
Hasarlı gemi Lady Zehma İstanbul Boğazı’ndan Geçti Hasarlı gemi Lady Zehma İstanbul Boğazı’ndan Geçti
İntihar notu ekipleri harekete geçirdi, 1 milyar liralık mal varlığı hareketliliği tespit edildi İntihar notu ekipleri harekete geçirdi, 1 milyar liralık mal varlığı hareketliliği tespit edildi
Hastanede tedavi gören Selvi Kılıçdaroğlu’ndan haber var Hastanede tedavi gören Selvi Kılıçdaroğlu'ndan haber var
Antalya’da gece yarısı denize giren iki genç boğuldu Antalya'da gece yarısı denize giren iki genç boğuldu
İzmit Belediyesi’ndeki rüşvet görüntülerini çekenin ifadesi ortaya çıktı: Başkanın haberi varmış İzmit Belediyesi'ndeki rüşvet görüntülerini çekenin ifadesi ortaya çıktı: Başkanın haberi varmış

13:42
Galatasaray’a transferde Osimhen engeli
Galatasaray'a transferde Osimhen engeli
13:37
Bakan Şimşek’ten oğlu için iş isteyen yaşlı kadına Kürtçe yanıt
Bakan Şimşek'ten oğlu için iş isteyen yaşlı kadına Kürtçe yanıt
12:24
Yeni Partili Günaydın’dan Beşikçioğlu’na olay sözler: Adam uyuşturucu kullanıyor
Yeni Partili Günaydın'dan Beşikçioğlu'na olay sözler: Adam uyuşturucu kullanıyor
11:51
Vücuduna kene yapışan genç kadın hayatını kaybetti
Vücuduna kene yapışan genç kadın hayatını kaybetti
10:48
Bakan Gürlek duyurdu 2 çocuğun ölümü cinayet çıktı
Bakan Gürlek duyurdu! 2 çocuğun ölümü cinayet çıktı
10:25
Dembele eşinin peçe tercihini anlattı: Güzel yüzüm...
Dembele eşinin peçe tercihini anlattı: Güzel yüzüm...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.08.2026 16:31:46. #7.13#
SON DAKİKA: Adalet Bakanı Gürlek: Şehit ve Gazileri İncitecek Düzenleme Yapmadık - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.