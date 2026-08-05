Adalet Bakanı'ndan Okul Saldırısı Açıklaması

Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Benzer acıların bir daha yaşanmaması ve çocuklarımızın her türlü şiddetten korunması için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Kahramanmaraş'taki okul saldırısında hayatını kaybeden öğretmen Ayla Kara ile öğrencilerin ailelerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulüne iştirak ettiklerini belirtti.

"Cumhurbaşkanımızın ailelerimize gösterdiği yakın ilgi ve hassasiyet, devletimizin bu büyük acının sahiplerini hiçbir zaman yalnız bırakmayacağının en güçlü ifadesidir." açıklamasında bulunan Gürlek, şunları kaydetti:

"Evlatlarını kaybeden ailelerimizin tarif edilmesi güç acısını yürekten paylaşıyoruz. Hayatını kaybeden öğretmenimizi ve öğrencilerimizi bir kez daha rahmetle anıyor, ailelerine sabır ve metanet diliyorum. Benzer acıların bir daha yaşanmaması ve çocuklarımızın her türlü şiddetten korunması için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz."