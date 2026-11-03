Bakan Gürlek, suç yapılanmasına iltisaklı bürokratlara işlem yapıldığını söyledi

Bakan Gürlek, suç yapılanmasına iltisaklı bürokratlara işlem yapıldığını söylediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bakan Gürlek, suç yapılanmasına iltisak etmiş en üst düzeyden en alt düzeye kadar bürokratik isimler, gerçek ve tüzel kişiler ile siyasi profiller hakkında yasal işlemler yapıldığını ve yapılmakta olduğunu açıkladı. Gürlek, yasal işlemlerin yapılmaya devam ettiğini belirtti.
Bakan Gürlek: "Suç yapılanmasına iltisak etmiş en üst düzeyden en alt düzeye kadar bürokratik isimler, gerçek ve tüzel kişiler, siyasi profiller hakkında yasal işlemler yapılmış ve yapılmaktadır"
Kaynak: AA
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