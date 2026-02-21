Bakan Gürlek'ten Çiftçilere Destek Mesajı - Son Dakika
Bakan Gürlek'ten Çiftçilere Destek Mesajı

21.02.2026 23:34
Adalet Bakanı Gürlek, tarımda emeğin korunmasının ve adaletin önemini vurguladı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Tarladan sofraya her aşamada emeğin hakkını gözetmek, haksız kazanca geçit vermemek hepimizin ortak sorumluluğudur." ifadesini kullandı.

Bakan Gürlek, NSosyal hesabından çiftçilerle iftar programına ilişkin paylaşımda bulundu.

Toprağa emek veren, alın terini berekete dönüştüren çiftçilerin, ülkenin sessiz kahramanları olduğunu ifade eden Gürlek, gün doğmadan başlayan emeklerin, tarlaları, sofraları ve yarınları yeşerttiğini belirtti.

Gürlek, çiftçilerin tarlasını ve üreticilerin alın terini korumanın vicdani ve ahlaki bir görev olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Tarladan sofraya her aşamada emeğin hakkını gözetmek, haksız kazanca geçit vermemek hepimizin ortak sorumluluğudur. Çünkü adalet sadece mahkeme salonlarında değil, tarlada filizlenen tohumda, pazarda kurulan terazide ve sofraya gelen ekmekte de tecelli etmelidir. Güçlü bir hukuk düzeni, emeğin güvencesidir, güçlü bir tarım sektörü ise ülkemizin geleceğinin teminatıdır. Cumhurbaşkanımız liderliğinde Türkiye Yüzyılı'nı Adaletin Yüzyılı yapmak için çalışmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA

Ekonomi, Gürlek, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
