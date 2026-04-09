Bakan Gürlek'ten HSK Başmüfettişi Bilgi için Taziye

Adalet Bakanı Akın Gürlek, hayatını kaybeden Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) İdari Yargı Başmüfettişi Zafer Bilgi için taziye mesajı yayımladı.
Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Hakimler ve Savcılar Kurulu İdari Yargı Başmüfettişimiz Sayın Zafer Bilgi'nin vefatını üzülerek öğrendim. Merhuma yüce Allah'tan rahmet, kıymetli ailesine, yakınlarına ve adalet camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun."
