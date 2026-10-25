Bakan Gürlek'ten şehit Albay Gökgöz için başsağlığı mesajı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ankara'da meydana gelen askeri araç kazasında şehit olan Albay Sayit Gökgöz'e Allah'tan rahmet diledi.

Gürlek, NSosyal hesabından paylaştığı mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"Ankara'da meydana gelen askeri araç kazasında şehit olan İstihbarat Albayı Sayit Gökgöz'e Yüce Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize sabır ve başsağlığı diliyorum. Kazada yaralanan askerlerimize acil şifalar diliyorum. Rabbim mekanını cennet, makamını ali eylesin."