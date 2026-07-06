Bakan Gürlek: Yargımız bağımsız, kimse parmak sallayamaz - Son Dakika
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Bakan Gürlek: Yargımız bağımsız, kimse parmak sallayamaz

Bakan Gürlek: Yargımız bağımsız, kimse parmak sallayamaz
06.07.2026 18:17
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Adalet Bakanı Akın Gürlek, Türkiye’deki yargı süreçlerinin Anayasa, kanunlar ve bağımsız mahkemelerin takdiriyle ilerlediğini belirterek, yabancı parlamenterlerin veya çevrelerin yargıya siyasi baskı yapma girişimlerine izin verilmeyeceğini vurguladı.

ADALET Bakanı Akın Gürlek, " Türkiye'nin yargı süreçleri; yabancı parlamenterlerin siyasi ajandalarına, ideolojik beklentilerine veya lobi faaliyetlerine göre değil; Anayasa'ya, kanunlara, dosyadaki delillere ve bağımsız mahkemelerin takdirine göre ilerler" dedi.

Bakan Gürlek, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye Cumhuriyeti bağımsız, egemen ve demokratik bir hukuk devletidir. Yargı yetkisi, Türk milleti adına bağımsız ve tarafsız mahkemelerce kullanılır. Ülkemizdeki yargı süreçlerinin uluslararası çevrelerce takip edilmesi, Türkiye'nin demokratik olgunluğunun ve şeffaflığının bir göstergesidir. Buna karşılık devam eden yargılamalar hakkında mahkeme kapılarında hüküm verircesine açıklamalar yapılması, Türk yargısını hedef alan ve yargı süreçlerini siyasi baskı altına almaya çalışan kabul edilemez bir tutumdur. Türkiye'nin yargı süreçleri; yabancı parlamenterlerin siyasi ajandalarına, ideolojik beklentilerine veya lobi faaliyetlerine göre değil; Anayasa'ya, kanunlara, dosyadaki delillere ve bağımsız mahkemelerin takdirine göre ilerler. Buradan açıkça ifade ediyorum; Hiç kimse Türk mahkemelerine parmak sallayamaz; devam eden yargılamaları etkilemeye, Türk yargısını baskı altına almaya ve ülkemizin iç işlerine müdahale etmeye kalkamaz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye; vesayet odaklarına, darbe heveslilerine, terör örgütlerine ve dışarıdan demokrasi dersi vermeye çalışan çevrelere karşı milli iradesini koruyarak bugünlere gelmiştir. Türkiye, kendi hukukunu işletecek kudrete, demokrasisini koruyacak iradeye ve geleceğini tayin edecek egemenliğe sahip büyük bir devlettir. Milli irademizi, yargı teşkilatımızı ve hukuk devletimizi hedef alan hiçbir siyasi ajandaya geçit vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Bakan Gürlek: Yargımız bağımsız, kimse parmak sallayamaz - Son Dakika

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