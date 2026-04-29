Bakan Gürlek: Yargıda şeffaflık yatırımcıya güven veriyor

Adalet Bakanı Akın Gürlek, MÜSİAD Genel Merkezi'nde düzenlenen 'Ticaret ve Yatırımda Hukuki Güvence Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, yargıda şeffaflık ve erişilebilirliği artırmak için önemli adımlar attıklarını söyledi. Ticaret ve fikri mülkiyet davalarına ilişkin mahkeme kararlarının kişisel verilerden arındırılarak elektronik ortamda yayınlandığını belirten Gürlek, bu uygulamanın yatırımcılar için güven unsuru oluşturduğunu ifade etti.

Arabuluculuk sistemine değinen Gürlek, bugüne kadar yaklaşık 4,5 milyon iş uyuşmazlığı ve 500 bin ticari uyuşmazlığın mahkemeye gitmeden çözüldüğünü, uyuşmazlıkların 1-2 hafta gibi kısa sürede sonuçlandığını kaydetti. Bilirkişilik sisteminde yapılan reformlarla rapor teslim süresinin 110 günden 33 güne düştüğünü, yetersiz performans gösteren bilirkişilerin sistemden çıkarılması için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Uluslararası ticari uyuşmazlıklarda Singapur Konvansiyonu'na atıfta bulunan Gürlek, arabuluculuk anlaşmalarının doğrudan icra edilebilir hale geldiğini söyledi. Sosyal medya yasasına ilişkin olarak ise, e-Devlet üzerinden anahtar kod uygulaması getirileceğini ve bunun en hayırlı düzenleme olacağını ifade etti. İdari yargının etkinliğini artırmak için İdari Yargı Hizmetleri Daire Başkanlığı'nın kurulduğunu da sözlerine ekledi.