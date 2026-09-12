Bakan Işıkhan'dan 12 Eylül darbesinin 46. yılına ilişkin paylaşım: - Son Dakika
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Bakan Işıkhan'dan 12 Eylül darbesinin 46. yılına ilişkin paylaşım:

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- "Vesayet odaklarına ve cuntacı yapılara asla geçit vermedik, vermeyeceğiz"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Vesayet odaklarına ve cuntacı yapılara asla geçit vermedik, vermeyeceğiz." ifadesini kullandı.

Bakan Işıkhan, 12 Eylül 1980 askeri darbesinin 46. yılına ilişkin NSosyal hesabından yayımladığı mesajında, şunları kaydetti:

"Siyasi tarihimize kara bir leke olarak geçen 12 Eylül askeri darbesinin üzerinden 46 yıl geçti. Tankların ve silahların demokrasiye, milli iradeye çevrildiği o kara günleri asla unutmadık. 12 Eylül'ün yaşattığı acılar, vatandaşlarımıza çektirdiği zulüm hala hafızamızda yerini koruyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, 2002 yılından bugüne olduğu gibi vesayet odaklarına ve cuntacı yapılara asla geçit vermedik, vermeyeceğiz."

Kaynak: AA

Politika, Güncel, Eylül, Son Dakika

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SON DAKİKA: Bakan Işıkhan'dan 12 Eylül darbesinin 46. yılına ilişkin paylaşım: - Son Dakika
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