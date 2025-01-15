Bakan Işıkhan İmamoğlu\'nu Kabul Etti

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu kabul etti.

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İmamoğlu ve beraberindeki heyeti Bakanlıkta kabul ettiklerini belirtti.

"Yerel yönetimlerin sosyal güvenlik ve çalışma hayatıyla ilgili taleplerini dinledik." ifadelerini kullanan Işıkhan, ziyaret için İmamoğlu ve heyetine teşekkür etti.