Bakan Işıkhan, İŞKUR\'un 10 ayda 1,2 milyondan fazla işe yerleştirdiğini duyurdu

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR) yılın 10 ayında 1,2 milyondan fazla işe yerleştirmeye aracılık ettiğini duyurdu.

Bakan Vedat Işıkhan, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, İŞKUR'un ocak-ekim dönemi istatistiklerini paylaştı. Bakan Işıkhan, "İş gücü piyasamızı güncel koşullara ve ihtiyaçlara uyum sağlayan bir yapı üzerinde yükseltiyoruz. Ocak-ekim ayları arasında 1,2 milyondan fazla işe yerleştirmeye aracılık ettik, 2,8 milyondan fazla bireysel görüşme gerçekleştirdik. 2 milyondan fazla açık iş (işveren tarafından talep edilen-ihtiyaç duyulan eleman) tespit ettik. Çalışma hayatımızı güçlendirmek ve iş gücü kapasitemizi artırmak için uygulamalarımızı sürdüreceğiz. Unutma İŞKUR'da iş var" dedi.