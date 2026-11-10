Bakan Işıkhan, İzmir\'de patlamada ölen işçi Kınacı\'nın cenazesine katıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, İzmir'de demir çelik fabrikasındaki patlamada hayatını kaybeden işçilerden Abdülkadir Kınacı'nın cenaze törenine katıldı.

İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edilen Kınacı'nın (57) cenazesi, evinin bulunduğu Menemen'in Çınarlı Dere Mahallesi'ndeki camiye getirildi.

Kınacı için ikindi vakti düzenlenen cenaze törenine katılan Bakan Işıkhan ve AK Parti Genel Sekreteri İnan, ailesine başsağlığı diledi.

Cenazeye 3 çocuk babası Kınacı'nın yakınlarının yanı sıra İzmir Valisi Süleyman Elban, AK Parti İzmir milletvekilleri Ceyda Bölünmez Çankırı, Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Mahmut Atilla Kaya, MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan da katıldı.

Kınacı'nın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Çınarlı Dere Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kınacı'nın, patlamanın meydana geldiği fabrikada olaydan 4 gün önce işe başladığı öğrenildi.