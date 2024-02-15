Bakan Işıkhan, maden kazası mağduru işçilerin ailelerini ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bakan Işıkhan, maden kazası mağduru işçilerin ailelerini ziyaret etti

Bakan Işıkhan, maden kazası mağduru işçilerin ailelerini ziyaret etti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Erzincan'ın İliç ilçesinde meydana gelen maden ocağı toprak kayması sonucu kaybolan işçilerin ailelerini ziyaret etti. İşçilerin ailelerine geçmiş olsun dileklerini ileten Bakan Işıkhan, çalışmalar hakkında bilgi verdi ve bölgedeki çalışmaları takip etmek üzere geri döndü. Ziyaretlere AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman da katıldı.

15.02.2024 18:41  Güncelleme: 18:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Erzincan'ın İliç ilçesinde maden ocağında yaşanan toprak kaymasında kaybolan işçilerin ailelerini ziyaret etti.

Saha incelemelerinin ardından Çöpler köyüne geçen Işıkhan, toprak altında kalan işçilerden Kenan Öz ve Adnan Keklik'in ailelere geçmiş olsun temennisinde bulundu.

İşçiler Ramazan Çimen'in İbrahim Çeçen Mahallesi, Şaban Yılmaz ve Fahrettin Keklik'in ise ilçe merkezindeki evlerine giden Işıkhan, ailelere geçmiş olsun dileklerini iletti, çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Bakan Işıkhan, toprak kayması yaşanan maden ocağındaki çalışmaları takip etmek üzere bölgeye döndü.

Ziyaretlerde AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman da hazır bulundu.

Kaynak: AA

Süleyman Karaman, Vedat Işıkhan, Milletvekili, AK Parti, Erzincan, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Işıkhan, maden kazası mağduru işçilerin ailelerini ziyaret etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2024 19:59:49. #1.13#
SON DAKİKA: Bakan Işıkhan, maden kazası mağduru işçilerin ailelerini ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement