Bakan Işıkhan Özel Bakımevleri ile Toplandı

(ANKARA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, özel bakımevlerinin çalışma hayatına ilişkin düzenlenen istişare toplantısında sektör temsilcileriyle bir araya geldi.

Bakanlıkta gerçekleştirilen toplantıda, özel bakımevlerinin çalışma hayatına ilişkin talep ve önerileri ele alındı.

Işıkhan, sahadan gelen talep ve önerileri dikkatle dinlediklerini belirterek, daha güçlü, sürdürülebilir ve kaliteli bakım hizmetleri için ortak akıl ve iş birliğiyle çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.