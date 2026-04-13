Bakan Işıkhan: Suriyeli Çalışanların Dönüşü İş Gücü Piyasasında Belirgin Boşluk Yaratmadı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye'deki Suriyeli çalışanların ülkelerine dönüşlerinin iş gücü piyasası üzerindeki etkilerine dair değerlendirmede bulundu. 2025 sonu itibarıyla Suriyeli çalışanların işten ayrılma oranının %25,6'ya ulaştığını belirten Bakan Işıkhan, bu durumun sektörde önemli bir açık yaratmadığını ifade etti. Suriye'de barışın tesisiyle birlikte Türkiye'de bulunan Suriyelilerin bir kısmının kendi ülkelerine dönüş sürecine girdiğini belirtti.

Analizler sonucunda, ayrılan Suriyelilerin büyük çoğunluğunun nitelik gerektirmeyen işlerde çalıştığı tespit edildiği için iş gücü piyasasında belirgin bir boşluk oluşmadığı vurgulandı. Geri dönüşlerin ilerleyen süreçte iş gücü piyasasını önemli ölçüde etkilemeyeceği ve olası açıkların zamanla dengeleneceği öngörülüyor. Bakan Işıkhan, Türkiye'nin iş gücü piyasasının bölgesel çatışma ve krizlere karşı dirençli bir yapıya sahip olduğunu, güçlü ekonomi yapısı, sanayi kapasitesi ve stratejik konumuyla güvenli bir liman olarak öne çıktığını söyledi.

İş gücü piyasasındaki olumsuzluklara karşı İşsizlik Sigortası Fonu'nun koruyucu işlevine dikkat çeken Bakan Işıkhan, fonda mevcut durum itibarıyla yaklaşık 708 milyar lira bulunduğunu ve yıl sonuna kadar bu rakamın 800-850 milyar lira aralığına ulaşmasının beklendiğini açıkladı. Fonun, işini kaybedenlerin gelir kaybını telafi etmek ve çalışanları desteklemek amacıyla sosyal devlet anlayışının somut bir aracı olduğunu vurguladı.

Bakan Işıkhan ayrıca, iş gücü piyasasında esnek çalışma modellerinin uygulanmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü belirtti. Ekonomi Koordinasyon Kurulu ve Orta Vadeli Program çerçevesinde yürütülen bu çalışmalarda, sosyal tarafların görüşlerinin dikkate alındığını, Üçlü Danışma Kurulu gibi mekanizmalarla ilerlendiğini aktardı. Bu modellerin kayıtlı istihdamı desteklemesi ve çalışanların sosyal güvenlik haklarını korumasının önemini vurguladı.