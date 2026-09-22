Bakan Kacır, BM forumunda sürdürülebilir tedarik politikalarını anlattı - Son Dakika
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Bakan Kacır, BM forumunda sürdürülebilir tedarik politikalarını anlattı

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Bakan Kacır, BM forumunda sürdürülebilir tedarik politikalarını anlattı
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, New York'taki BM Sürdürülebilir Tedarik Üst Düzey Forumu'na katıldı. Kacır, sürdürülebilir tedarikin kapsayıcı kalkınma ve refahın itici gücü olması için uluslararası iş birliğini vurguladı. Türkiye'nin politikalarını paylaştı.

(ANKARA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, New York'ta düzenlenen BM Küresel İlkeler Sözleşmesi Sürdürülebilir Tedarik Üst Düzey Forumu'nda yaptığı konuşmada, "Türkiye olarak, üretimde, teknolojide ve tedarik zincirlerinde sürdürülebilirliği merkeze alan, ortak akla ve güçlü iş birliklerine dayalı bir anlayışla küresel kalkınmaya katkı sunmaya devam edeceğiz" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, ABD'nin New York kentinde bulunan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi'nde düzenlenen BM Küresel İlkeler Sözleşmesi Sürdürülebilir Tedarik Üst Düzey Forumu'na katıldığını duyurdu. Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, forum kapsamında ülke, uluslararası kuruluş ve şirket temsilcileriyle bir araya geldiğini bildirdi.

Kacır, paylaşımında "Konuşmamda, sürdürülebilir tedariki kapsayıcı kalkınmanın ve refahın itici gücü haline getirmek için uluslararası iş birliğinin önemini vurguladım, ülkemizin bu alandaki politika ve eylemlerini paylaştım. Türkiye olarak, üretimde, teknolojide ve tedarik zincirlerinde sürdürülebilirliği merkeze alan, ortak akla ve güçlü iş birliklerine dayalı bir anlayışla küresel kalkınmaya katkı sunmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: ANKA
Mehmet Fatih KacırPolitikaNew YorkTürkiyeEkonomiGüncelSon Dakika

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