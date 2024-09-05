Bakan Kacır'dan Teşvik Sisteminde Değişiklik Müjdesi
Bakan Kacır, yapılan açıklamada teşvik sisteminde kapsamlı bir değişiklik hazırlığı içinde olduklarını vurguladı. Yeni düzenlemenin temel hedefinin verimliliği artırma olacağı belirtildi. Bu değişikliklerin ekonomik büyüme ve sektörel gelişim açısından önemli katkılar sağlaması bekleniyor.
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6.09.2024 05:20:54. #1.11#
SON DAKİKA: Bakan Kacır'dan Teşvik Sisteminde Değişiklik Müjdesi - Son Dakika
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