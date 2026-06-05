Bakan Kurum: 2053 Net Sıfır Emisyon Hedefinde Kararlıyız - Son Dakika
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Bakan Kurum: 2053 Net Sıfır Emisyon Hedefinde Kararlıyız

05.06.2026 09:01
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Çevre Bakanı Murat Kurum, 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde yaptığı açıklamada, korunan alanların genişletildiğini, Sıfır Atık Hareketi ve COP31 ev sahipliğiyle iklim hedeflerine kararlılıkla ilerlediklerini belirtti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 2053 Net Sıfır Emisyon hedefine giden yolda Türkiye'nin çevre ve iklim alanındaki kararlı yürüyüşünü sürdürdüğünü belirtti.

Bakan Kurum, 5 Haziran Dünya Çevre Günü ve Türkiye Çevre Haftası dolayısıyla sosyal medya hesabından video mesaj paylaştı.

Toprağın, havanın ve suyun yalnızca bugünün insanına ait olmadığını ifade eden Kurum, "Çünkü biz bütün bunları gelecek nesillerden emanet aldık. Emanete sahip çıkmak, devlet olarak sorumluluğumuz, millet olarak ortak değerimiz, insan olarak da en vicdani görevimizdir." dedi.

Kurum, bu anlayışla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde çevre alanında güçlü adımlar attıklarının altını çizerek, "Korunan alanlarımızı genişlettik. millet bahçelerimizi şehirlerimizin yeni nefes noktaları haline getirdik. Kıyılarımızı mavi bayraklarla donattık. Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendinin öncülüğünde Sıfır Atık Hareketi'yle israfa karşı küresel bir çevre seferberliği başlattık. 2053 Net Sıfır Emisyon hedefimize giden yolda da Türkiye, çevre ve iklim alanındaki kararlı yürüyüşünü sürdürüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin, bu dönüşümünün, yalnızca kendi sınırları içinde tutan bir ülke değil, tecrübesini ve vizyonunu dünyayla paylaşan bir ülke olduğunu vurgulayan Kurum, "Kasım 2026'da Antalya'da ev sahipliği yapacağımız COP31'i de bu kararlı duruşun küresel sahnedeki en güçlü yansıması olarak görüyoruz. Türkiye bu büyük buluşmada eli boş olmayacak. 'Daha adil bir dünya mümkün, daha güzel bir gelecek mümkün' diyerek, dünyaya yalnızca söz değil, sahada uygulanmış güçlü örnekler sunacağız." diye konuştu.

Bakan Kurum, şunları kaydetti:

"Dünya bize emanet. Doğaya sahip çıkmak, geleceğe sahip çıkmaktır. Suyu korumak, hayatı korumaktır. Toprağı korumak, vatanı korumaktır. Doğa bir gün susarsa, insanlığın bütün sözleri yarım kalır. Hep birlikte, el ele, gönül gönüle, toprağın sesine, suyun hakkına, çocuklarımızın geleceğine sahip çıkmaya devam edelim. Ben bu duygularla 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nü ve Türkiye Çevre Haftası'nı kutluyor, doğamıza, şehirlerimize ve geleceğimize sahip çıkan tüm kardeşlerimi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum."???????

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bakan Kurum: 2053 Net Sıfır Emisyon Hedefinde Kararlıyız - Son Dakika

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