Bakan Kurum'a Kütahya'dan Fahri Hemşehrilik - Son Dakika
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Bakan Kurum'a Kütahya'dan Fahri Hemşehrilik

Bakan Kurum\'a Kütahya\'dan Fahri Hemşehrilik
29.06.2026 20:15
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Çevre Bakanı Murat Kurum, Pazarlar Belediyesince fahri hemşehrilik beratı aldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a Kütahya Pazarlar Beledisince "fahri hemşehrilik beratı" verildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Kurum, Kütahya Valisi Musa Işın, AK Parti Kütahya Milletvekilleri İsmail Çağlar Bayırcı, Mehmet Demir ve Adil Biçer ile Pazarlar Belediye Başkanı Birol Demirci ve ilçe belediye başkanlarını makamında kabul etti.

Kabulde, Başkan Demirci, Bakan Kurum'a, Pazarlar Belediyesince alınan karar doğrultusunda hazırlanan "fahri hemşehrilik beratı"nı takdim etti.

Kabule ilişkin NSosyal'deki hesabından paylaşım yapan Kurum, "Şehrimiz için yapılacakları konuştuk, önemli kararlar aldık. Toplantı sonrası Pazarlar Belediye Meclisi tarafından şahsıma layık görülen fahri hemşehrilik beratı için gönülden teşekkür ediyorum. Milletimizle gönül bağının en kıymetli simgelerinden bu beratı almaktan onur duydum. Aziz milletimize hizmet yolunda her daim omuz omuza çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kurum, deprem bölgesindeki çalışmaları nedeniyle daha önce Gaziantep, Malatya, Hatay, Elazığ ve Osmaniye'nin de fahri hemşehrisi ilan edilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bakan Kurum'a Kütahya'dan Fahri Hemşehrilik - Son Dakika

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