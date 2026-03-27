Bakan Kurum ABD'de BM Temsilcileriyle Görüştü
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bakan Kurum ABD'de BM Temsilcileriyle Görüştü

27.03.2026 12:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakan Kurum, COP31 süreçlerini ve iklim konularını görüşmek üzere ABD'de BM temsilcileriyle bir araya geldi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı Murat Kurum, "30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü" etkinlikleri kapsamında gittiği ABD'de, Birleşmiş Milletler (BM) temsilcileriyle ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Kurum, ABD'de sivil toplum kuruluşlarıyla toplantının ardından, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Başkanı Alexander de Croo, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) İcra Direktörü Inger Andersen ile ikili görüşmelerde bulundu.

Türkevi'nde, UNDP Başkanı Alexander de Croo ile bir araya gelen Bakan Kurum, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"İklim risklerinin yönetimi, krizlerin çözümü ve sürdürülebilir kalkınma konularında doğal ortaklık sürdürdüğümüz UNDP'nin, Sıfır Atık'ın küresel bir harekete dönüşmesinde verdiği desteği her daim çok kıymetli buluyoruz. COP31 sürecinde de aynı desteği beklediğimiz UNDP'nin küresel koordinasyon kapasitesinin ve sahadaki güçlü varlığının, İklim Eylemi Uygulama Mekanizması'nın etkin şekilde uygulanması açısından belirleyici olacağına inanıyoruz."

Bakan Kurum, ikinci görüşmesini BM Genel Sekreteri Guterres ile gerçekleştirdi. BM binasındaki görüşmede COP31 sürecini ele aldıklarını belirten Bakan Kurum, şu bilgileri paylaştı:

"Görüşmemizde, küresel iklim krizi, enerji güvenliği ve savunmasız toplulukların korunması gibi kritik konuların yanı sıra Sıfır Atık ve döngüsel ekonomi yaklaşımları, finansman, teknoloji transferi ve kapasite geliştirme konularına da değindik. Çok taraflılığı güçlendirmek ve iklim eyleminin uygulanmasını hızlandırmak için COP31'i, güven ve diyalog, uzlaşma ve eylemin merkezi bir platformu olarak görüyoruz. Antalya'daki liderler zirvesi ile tüm dünyaya ortak sorumluluk mesajı göndermeye hazırlanıyoruz. Bu verimli toplantı ve değerli işbirliğimiz için Genel Sekreter'e teşekkür ediyorum."

UNEP İcra Direktörü Inger Andersen ile de görüşen Kurum, Sıfır Atık ve COP31 sürecinin yanı sıra biyolojik çeşitlilik ve kirlilikle mücadele gibi başlıkları ele aldıklarını belirterek, şu açıklamalarda bulundu:

"UNEP'in iklim değişikliği, biyolojik çeşitlilik ve kirlilikle mücadeledeki kritik rolü son derece kıymetli. İklim değişikliği ile mücadeledeki bu kritik eşikte COP31'i somut sonuçlar üreten ve güven inşa eden bir süreç olarak konumlandırıyoruz. COP31 Başkanlığı önceliklerimizin UNEP öncelikleri ile uyum içinde olduğunu görmekten ve Başkanlığımıza desteklerinden memnuniyet duyuyoruz. Bu doğrultuda UNEP ile işbirliğimizin yalnızca Türkiye için değil, küresel iklim yönetişimi açısından da önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz."

Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Murat Kurum, Güncel, Çevre, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2026 12:16:52. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.