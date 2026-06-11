Bakan Kurum, Afyonkarahisar ve Dinar Başkanları ile Görüştü - Son Dakika
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Bakan Kurum, Afyonkarahisar ve Dinar Başkanları ile Görüştü

11.06.2026 16:46
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Çevre Bakanı Kurum, Afyonkarahisar ve Dinar başkanlarıyla projeleri değerlendirdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal ve Dinar Belediye Başkanı Veysel Topçu ile bir araya geldi.

Kurum, sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Afyonkarahisar Belediye Başkanımız Sayın Burcu Köksal ve Dinar Belediye Başkanımız Sayın Veysel Topçu'yu Bakanlığımızda kabul ettik. Şehrimizin gelişimi için yürüttüğümüz çalışmaları ve planlanan projeleri değerlendirdik. Milletimizin ihtiyaçlarını gidermek için işbirliği içinde çalışmayı sürdüreceğiz."

Kaynak: AA

Politika, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Kurum, Afyonkarahisar ve Dinar Başkanları ile Görüştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Arzu Kaya Arzu Kaya:
    bu işlerin sonu hep söz kalıyo da pratik yapılmıyo zaten ekonomi şu halde iken başka şeylerin peşinde koşmanın faydası ne 0 0 Yanıtla
  • Suna Göktepe Suna Göktepe:
    bunun için gitmeleri mi lazımdı yoksa telefonda da konuşamazlar mıydı açıkçası 0 0 Yanıtla
  • Baturay Kansu Abi 293 Baturay Kansu Abi 293:
    bu görüşmenin içinde neler konuşuldu biliyor musunuz çünkü ben sadece başlığı görüyorum da gerçekten ne yapıldığını anlayan var mı haber olmuş ama arkasında ne var onu merak ediyorum yani 0 0 Yanıtla
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