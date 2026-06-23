Bakan Kurum Londra'da İklim Eylem Haftası'na Katıldı - Son Dakika
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Bakan Kurum Londra'da İklim Eylem Haftası'na Katıldı

23.06.2026 17:49
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Bakan Kurum, iklim hedeflerinin hızlandırılması için COP31 Başkanlığı olarak adım atacaklarını belirtti.

(ANKARA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Londra'da düzenlenen İklim Eylem Haftası etkinliğine katıldı. Kurum, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in iklim krizi, enerji dönüşümü ve iklim finansmanına ilişkin değerlendirmelerini dinlediklerini belirterek, "COP31 Başkanlığı olarak küresel iklim hedeflerinin hayata geçirilmesini hızlandıracak adımların atılmasına öncülük edeceğiz" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Londra'da düzenlenen İklim Eylem Haftası etkinliğine katıldı. Kurum, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in iklim krizinin artan etkileri, enerji dönüşümünün hızlandırılması, iklim finansmanının güçlendirilmesi ve küresel dayanışmanın önemine ilişkin değerlendirmelerini dinlediklerini kaydetti.

Kurum, etkinliğe ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı  paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"İklim Eylem Haftası kapsamında Londra'da, BM Genel Sekreteri Sayın Antonio Guterres'in iklim krizinin artan etkileri, enerji dönüşümünün hızlandırılması, iklim finansmanının güçlendirilmesi ve küresel dayanışmanın önemine ilişkin değerlendirmelerini dinledik. COP31 Başkanlığı olarak, küresel iklim hedeflerinin hayata geçirilmesini hızlandıracak, somut sonuçlar üreten adımların atılmasına öncülük edeceğiz."

Kaynak: ANKA

Politika, Londra, Enerji, Güncel, COP31, Çevre, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Kurum Londra'da İklim Eylem Haftası'na Katıldı - Son Dakika

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