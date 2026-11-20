COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Panama Çevre Bakanı Juan Carlos Navarro ile bir araya geldi.

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından, Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"İklim kriziyle mücadelede çözüm küresel işbirliğinden geçiyor. Panama Çevre Bakanı Sayın Juan Carlos Navarro ve heyetiyle COP31 kapsamında gerçekleştirdiğimiz görüşmede, çevrenin korunması ve sürdürülebilir bir gelecek için işbirliği imkanlarını değerlendirdik."