Bakan Kurum, Süper Lig'de COP31 pankartı açan TFF ve kulüplere teşekkür etti

COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Antalya'da gerçekleştirilecek iklim zirvesi COP31'e destek veren Türkiye Futbol Federasyonuna ve spor kulüplerine teşekkür etti.

Kurum, sosyal medya hesabından futbol takımlarının, Türkiye'nin ev sahipliğinde 9-20 Kasım'da Antalya'da düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'na (COP31) destek vermek amacıyla sahaya pankartlarla çıkmasına ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Kurum, şunları kaydetti:

"COP31 için hep birlikte sahadayız. Süper Lig'in 9. haftasında, Antalya'da gerçekleştireceğimiz iklim zirvesi COP31'e destek veren başta Futbol Federasyonumuz olmak üzere tüm kulüplerimize çok teşekkür ediyorum. 9-20 Kasım'da, sporun birleştirici gücüyle Antalya'da buluşalım."