Bakan Kurum, temiz enerji hedeflerinin uygulanabilir sonuçlara dönüştürülmesi gerektiğini belirtti

BİRLEŞMİŞ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, temiz enerji dönüşümünde hedeflerin büyük ölçüde ortaya konulduğunu belirterek, artık bu hedeflerin uygulanabilir sonuçlara dönüştürülmesine odaklanılması gerektiğini söyledi.

Kurum, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurul haftası kapsamında BM Vesayet Konseyi salonunda "Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Yüksek Düzeyli Enerji Dönüşümü Diyaloğu" başlığı altında düzenlenen toplantıda konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın da katıldığı ve IEA Başkanı Fatih Birol'un moderatörlüğünü yaptığı toplantıda Kurum, kasımda Antalya'da yapılacak BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) başkanı olarak katılımcıları selamlayarak, temiz enerji dönüşümünde hedeflerin büyük ölçüde ortaya konulduğunu belirtti ve "Şimdi bu hedefleri ülkelerin enerji sistemlerinde, yatırımlarında ve ekonomilerinde uygulanabilir sonuçlara dönüştürmeye odaklanmalıyız." dedi.

Kurum, "COP31 Başkanlığı olarak elektrifikasyonu eylem gündemimizin temel uygulama alanlarından biri olarak görüyoruz. 2035'e kadar elektriğin küresel nihai enerji tüketimindeki payını yüzde 35'e çıkarma hedefi bize ortak bir yön gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bu hedef için daha fazla temiz elektriğin yanı sıra güçlü şebekelere, depolama kapasitesine ve esnek sistemlere ihtiyaç olduğunu aktaran Kurum, "ulaşım, sanayi ve binalarda elektrifikasyonu hızlandıracak yatırımlara ihtiyacımız var." ifadesini kullandı.

Kurum, enerjiye erişimi genişletmenin ve gelişmekte olan ülkelerin artan kalkınma ihtiyaçlarını karşılamanın da bu çabanın ayrılmaz parçası olduğunun altını çizdi.

Ülkelerin finansman imkanları ve altyapı kapasitelerinin farklı olduğuna dikkati çeken Kurum, ortak hedefleri korurken her ülkenin kendi koşullarına uygun yollar geliştirebileceği bir uygulama zemininin kurulması gerektiğine işaret etti.

"Bunları sahada karşılık bulan bir bütüne dönüştürmeliyiz"

Kurum, COP31 Elektrifikasyon Taahhüdü'nün 2035 hedefi etrafında siyasi iradeyi güçlendirdiğine vurgu yaparak, aynı zamanda ülkeleri politika ve yatırımlarını hızlandırmaya çağırdığını dile getirdi.

COP31 Başkanlığı ile IEA arasındaki stratejik ortaklık kapsamında hazırlanan Elektrifikasyon Özel Raporu'nun bugün yayımlanmasını da memnuniyetle karşıladıklarına işaret eden Kurum, raporun ihtiyaç duyulan politika ve uygulamalar için güçlü bir analitik temel sunduğunu kaydetti.

Kurum, Antalya'da yapılacak COP31 öncesi ellerinde 2035'te yüzde 35 hedefi, Elektrifikasyon Taahhüdü, Küresel Elektrifikasyon Girişimi ve IEA Elektrifikasyon Özel Raporu olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Şimdi bunları sahada karşılık bulan bir bütüne dönüştürmeliyiz. Şebeke ve depolama yatırımlarını hızlandırmalı, finansmanı uygulanabilir projelere yönlendirmeli ve gelişmekte olan ülkelerin erişimini güçlendirmeliyiz."

"Küresel hedeflerle ülkelerin uygulama kapasitesi arasındaki mesafeyi azaltmamız gerekiyor"

Programda, Avustralya Bakan Yardımcısı ve COP31 İcra Direktörü Kushla Munro, BM Genel Sekreter Yardımcısı ve BM Genel Sekreteri İklim Özel Danışmanı Selwin Hart ile onlarca ülkenin bakan ve bakan yardımcılarının yanı sıra uluslararası kuruluşların temsilcileri de söz alarak 2 saatten fazla süren toplantıda görüşlerini paylaştı.

Kapanış konuşmasında Kurum, toplantının elektrifikasyonun önündeki güçlükleri ve çözüm imkanlarını farklı ülke ve kurumların deneyimleri üzerinden birlikte değerlendirme olanağı sağladığına dikkati çekti.

Kurum, şöyle devam etti:

"Buradan çıkan en önemli sonuçlardan biri şudur. Küresel hedeflerle ülkelerin uygulama kapasitesi arasındaki mesafeyi azaltmamız gerekiyor. Bunun için bugün paylaşılan deneyimleri ve önerileri burada bırakmayacağız. Bunları COP31'e giden çalışmalarımıza taşıyacak, somut proje ve işbirliklerine dönüşebilecek alanları ortaklarımızla birlikte değerlendireceğiz."

Ülkelerle, uluslararası kuruluşlarla, finans kuruluşlarıyla ve özel sektörle çalışmaları sürdüreceklerini aktaran Kurum, "Analizi politikaya, politikayı yatırıma, yatırımı da sahada karşılık bulan sonuçlara dönüştürmeliyiz." dedi.

Kurum, Antalya'da yapılacak COP31'e bu toplantıda yapılan konuşmaları taşımak istediklerini hatırlatarak, "Çünkü COP31'de uygulamadan kastımız tam olarak budur. Alınan kararların yatırımlara, projelere ve insanların hayatında karşılık bulan sonuçlara dönüşmesi." ifadelerini kullandı.

Katılımcılara teşekkür eden Kurum, bugünkü görüşme ve konuşmaların Antalya'ya giden süreçteki çalışmalara önemli bir katkı sağlayacağına inandığını kaydetti.

Türkiye'nin başkanlığında 2026 COP31, 9-20 Kasım'da Antalya'daki Expo Merkezi'nde düzenlenecek.