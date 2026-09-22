Bakan Memişoğlu, Küresel İş Zirvesi'nde konuştu:

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, " Türkiye, sağlık standardı, bilgisi ve üretimi anlamında da Amerika ve Avrupa'nın eş değeri durumundadır." dedi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Memişoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu kapsamında bulunduğu Amerika Birleşik Devletleri'nde, Türk-Amerikan İş Adamları Derneği (TABA–AmCham) tarafından düzenlenen "Küresel İş Zirvesi 2026 (Global Business Summit 2026)" etkinliğine katıldı.

Memişoğlu, etkinlikte yaptığı konuşmada, Türkiye'nin sağlık hizmetlerinin yanı sıra sağlık teknolojileri, cihaz ve ilaç üretiminde de güçlü bir ülke haline gelmesi noktasında uluslararası işbirliklerinin önemine dikkati çekti.

Türkiye'nin sağlık teknolojileri ve üretim alanında işbirliklerine açık olduğunu belirten Memişoğlu, "Türkiye'de sağlık teknolojisine, üretimine katkı verecek veya onunla işbirliği yapacak herkesin beş sene sonra kazanacağı, gelecekte yatırım yaptığına mutsuz olmayacağı bir alan oluşturuyoruz. Türkiye, sağlık alanında dünyanın en iyi sağlık hizmeti sunan ülkelerinden biridir." ifadesini kullandı.

Kemal Memişoğlu, Türkiye'nin son 25 yılda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde sağlıkta ulaşılabilir ve kaliteli hizmet sunan ülkelerden biri haline geldiğini dile getirdi.

Türkiye'nin sağlık sistemi kapasitesiyle her yıl yurt dışından gelen 3 milyon kişiye sağlık hizmeti sunan bir ülke olduğunu vurgulayan Memişoğlu, Türkiye'de aynı zamanda moleküler ve biyolojik alandaki gelişmelerle birlikte yerli kalp-akciğer makinesinin de üretilebildiğini belirtti.

"Türkiye'nin sağlık standardı Amerika ve Avrupa'nın eş değeri durumundadır"

Memişoğlu, Türkiye'deki sağlık teknolojilerine yönelik üretime ilişkin, "Türkiye bugün dört merkezinde CAR-T dediğimiz en ileri moleküler immünolojik tedavileri yapabilir hale gelmiştir çünkü Türkiye'nin böyle bir kapasitesi var." bilgisini verdi.

Türkiye ile ABD'nin sağlık alanındaki ilişkilerine değinen Memişoğlu, şunları paylaştı:

"Türkiye, sağlık standardı, bilgisi ve üretimi anlamında da Amerika ve Avrupa'nın eş değeri durumundadır. Amerika Birleşik Devletleri'ne geçen çarşamba günü geldim. San Francisco'da birçok ticaret erbabı, iş insanı, bilim insanı ve sağlıkla ilgili biyoteknolojisinden tutun cihazına kadar birçok şirketi ziyaret ettim ve onlarla bu konuları konuştuk. Washington DC'de Sayın Mevkidaşım Robert Francis Kennedy Jr. ile bir görüşme yaptım."

Bakan Memişoğlu, Türkiye'nin, sağlık hizmetlerinde ulaşılabilirliğin yanı sıra teknoloji üretimine de odaklandığının altını çizerek, "Ben koruyucu hekimlikte, aile hekimliğinde ve sağlık hizmetlerinde ulaşılabilir olan, aynı zamanda teknolojiyi de üretilebilir hale getirmeye çalışan bir ülkeden bahsediyorum." değerlendirmesinde bulundu.