Bakan Memişoğlu'ndan 19 Mayıs Mesajı

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Memişoğlu, mesajında, 19 Mayıs'ın milletin bağımsızlık iradesini ortaya koyduğu, umutla ve kararlılıkla geleceğe yürüdüğü tarihi bir başlangıç olduğunu belirtti.

107 yıl önce yakılan ilk kıvılcımın, bugün gençlerin gözlerindeki umut ve azimle ülkenin yarınlarını aydınlatmaya devam ettiğini vurgulayan Memişoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımızı kutluyor, Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, bu toprakları bize vatan kılan tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum."