Bakan Memişoğlu'ndan Hekimlik Mesajı - Son Dakika
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Bakan Memişoğlu'ndan Hekimlik Mesajı

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Sağlık Bakanı Memişoğlu, hekimliğin önemini vurguladı ve şifa bulmanın değerini paylaştı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "İnsana dokunmayı, şifaya vesile olmayı nasip eden Rabb'ime şükürler olsun. İyi ki hekimim." ifadesini kullandı.

Bakan Memişoğlu, NSosyal hesabındaki paylaşımında şunları kaydetti:

"Kendi yorgunluğunu bir hastanın şifa bulan nefesinde unutan, aklı ve vicdanı merhametle yoğuran bir fedakarlık destanıdır hekimlik. Yıllar geçiyor, nice ameliyatlar, nice hastalar hayatımızda iz bırakıyor. Ama bir insanın hayatına dokunmanın, onun derdine derman olabilmenin verdiği heyecan hiç değişmiyor. İnsana dokunmayı, şifaya vesile olmayı nasip eden Rabb'ime şükürler olsun. İyi ki hekimim."

Kaynak: AA

Sağlık Bakanı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Memişoğlu'ndan Hekimlik Mesajı - Son Dakika

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