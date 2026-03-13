Bakan Memişoğlu'ndan İlber Ortaylı'ya Taziye Ziyareti

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Memişoğlu, Ortaylı'nın hayatını kaybettiği Koç Üniversitesi Hastanesi'ne gelerek kızı ve kardeşlerine taziyelerini iletti.

Çıkışta gazetecilere açıklamada bulunan Memişoğlu, Türk milletinin çok değerli bir değerini kaybettiğini ve herkese başsağlığı dilediğini söyledi.

Memişoğlu, "Aileye başsağlığı dileklerimizi ilettik, hekim arkadaşlarımıza teşekkür ettik. Başımız sağ olsun. Gerçekten çok büyük bir değer, birçok insan yetiştirmiş, Türkiye'nin gerçekten tarih anlamında, geçmiş anlamında bilgili bir dahisiydi kendisi. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Bizler hocamızın ülkemize yaptığı katkılardan dolayı mekanı cennet olsun diye dua ediyoruz." dedi.

Taziye ziyaretinde Memişoğlu'na, Sağlık Bakan Yardımcısı Halim Özçevik, İstanbul Valisi Davut Gül, İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner eşlik etti.