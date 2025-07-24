Bakan Memişoğlu'ndan Yangınzede İşçiye Ziyaret - Son Dakika
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Bakan Memişoğlu'ndan Yangınzede İşçiye Ziyaret

Bakan Memişoğlu\'ndan Yangınzede İşçiye Ziyaret
24.07.2025 08:10
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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Eskişehir'de yaralanan orman işçisini hastanede ziyaret etti.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Eskişehir'in Seyitgazi ilçesindeki orman yangınına müdahale sırasında yaralanan orman işçisini tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

Eskişehir Valiliğinin X hesabından yapılan paylaşımda, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy'un Bakan Memişoğlu'nu Şehir Hastanesi'nde karşıladığı kaydedildi.

Bakan Memişoğlu'nun beraberindeki Aksoy, AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Üzeyir Karakülah, İl Sağlık Müdürü Yaşar Bildirici, AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak ile Eskişehir Şehir Hastanesi'nde tedavi gören orman işçisini ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini ilettiği belirtildi.

Öte yandan, Vali Aksoy, AK Parti Eskişehir Milletvekilleri Gürcan ve Nebi Hatipoğlu, Karakülah ile Albayrak, orman yangınında dumandan etkilenen ve Kırka Entegre Sağlık Merkezi'nde tedavi gören orman işçilerini ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangınında 5 orman çalışanı ve 5 AKUT gönüllüsü yaşamını yitirmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bakan Memişoğlu'ndan Yangınzede İşçiye Ziyaret - Son Dakika

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