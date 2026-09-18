Bakan Memişoğlu, San Francisco'da Genentech'te yeni nesil tedavileri inceledi - Son Dakika
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Bakan Memişoğlu, San Francisco'da Genentech'te yeni nesil tedavileri inceledi

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Bakan Memişoğlu, San Francisco\'da Genentech\'te yeni nesil tedavileri inceledi
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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, San Francisco'da Genentech'i ziyaret ederek moleküler tıp ve yeni nesil tedavileri değerlendirdi. Memişoğlu, güçlü Ar-Ge altyapısı ve yenilikçi vizyonla küresel ölçekte katma değer üreten sağlık ekosistemi inşa etmeye kararlı olduğunu belirtti.

(ANKARA) - Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, ABD programı kapsamında San Francisco'da biyoteknoloji şirketi Genentech'i ziyaret ederek buluş ve klinik araştırmalar ile yeni nesil tedavi teknolojileri hakkında incelemelerde bulundu.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, ABD'deki temaslarına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. San Francisco'da küresel biyoteknoloji sektöründe faaliyet gösteren Genentech'i ziyaret ettiğini belirten Memişoğlu, şunları kaydetti:

"ABD programımız kapsamında resmi temaslarımızı sürdürüyoruz.

Küresel biyoteknoloji sektörünün kurucu kurumlarından Genentech'te incelemelerde bulunarak moleküler tıp, klinik araştırmalar ve yeni nesil tedavi teknolojilerini değerlendirdik.

Güçlü Ar-Ge altyapımız ve yenilikçi vizyonumuzla, küresel ölçekte katma değer üreten bir sağlık ekosistemi inşa etmeye kararlılıkla devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA
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