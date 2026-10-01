Bakan Memişoğlu Soma\'daki göçükte 1 kişinin öldüğünü, 2 kişinin iyi olduğunu bildirdi

(ANKARA) - Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Manisa'nın Soma ilçesinde maden ocağından meydana gelen göçükte bir kişinin yaşamını yitirdiğini, göçükten kurtarılan iki kişinin genel durumlarının iyi olduğunu bildirdi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Manisa'nın Soma ilçesindeki maden ocağında meydana gelen göçükten etkilenen vatandaşlarımıza ve ailelerine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Yaşanan göçükte maalesef 1 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Göçükten kurtarılan 2 vatandaşımızın hastanemizde tedavileri sürmekte olup genel durumları iyidir. Ekiplerimiz bölgede teyakkuz halinde, süreci yakından takip etmektedir. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü kazadan ve afetten muhafaza eylesin" ifadesini kullandı.