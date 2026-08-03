Bakan Memişoğlu Uçakta Yolcuya Müdahale Etti - Son Dakika
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Bakan Memişoğlu Uçakta Yolcuya Müdahale Etti

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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, uçakta rahatsızlanan yolcuya ilk müdahaleyi yaptı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, seyahat ettiği uçakta rahatsızlanan yolcuya ilk müdahaleyi yaptı.

Edinilen bilgiye göre, Batman ve Siirt'teki İl Değerlendirme Programları'nın ardından İstanbul'a dönüş yolculuğundaki Sağlık Bakanı Memişoğlu'nun seyahat ettiği uçakta, bir yolcu rahatsızlandı.

Kabin ekibinin, 'sağlık personeli' çağrısı üzerine Memişoğlu, Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Muhammed Emin Demirkol ve beraberindekilerle hastanın yanına giderek, ilk müdahaleyi yaptı.

Gerçekleştirilen müdahalenin ardından yolcunun sağlık durumunun kontrol altına alındığı öğrenildi.

Kaynak: AA

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