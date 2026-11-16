Bakan Miliband, Brexit'in yaklaşık 100 milyar sterlinlik kayba yol açtığını söyledi - Son Dakika
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Bakan Miliband, Brexit'in yaklaşık 100 milyar sterlinlik kayba yol açtığını söyledi

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Miliband, Sky News'e verdiği demeçte Brexit'in beklendiği gibi ekonomiyi iyileştirmediğini, mevcut anlaşmayı iyi bulmadığını ifade etti. Bakan, Brexit'in yaklaşık 100 milyar sterlin kayba yol açtığını, AB'ye ihracat yapan her 7 işletmeden birinin ihracatı durdurduğunu kaydetti.

İngiltere Dışişleri Bakanı Ed Miliband, ülkesinin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmasının (Brexit) ekonomik açıdan beklenen faydaları sağlamadığını belirterek, mevcut Brexit anlaşmasının iyi bir anlaşma olmadığını söyledi.

Miliband, Sky News televizyonuna yaptığı açıklamada, İngiltere'nin AB'den ayrılma kararını ve hükümetin, Birlik ile ilişkileri geliştirmeye yönelik çalışmalarını değerlendirdi.

İngiliz halkının Brexit'e çeşitli nedenlerle oy verdiğini, bunların başında ekonominin iyileştirilmesi beklentisinin geldiğini kaydeden Miliband, "Ancak bunu elde edemedik. Ekonomi kötüleşti ve kimse bu Brexit anlaşmasının iyi bir anlaşma olduğunu gerçekten düşünmüyor." ifadesini kullandı.

Miliband, daha önce AB'ye ihracat yapan her 7 işletmeden birinin ihracatı durdurduğunu, tarım ve gıda ürünleri ihracatının ise yüzde 20 azaldığını dile getirdi.

İngiltere Bütçe Sorumluluk Ofisi (OBR) ve diğer kuruluşların değerlendirmelerine işaret eden Miliband, Brexit'in ülke ekonomisinde yaklaşık 100 milyar sterlinlik kayba yol açtığını vurguladı.

"Özellikle tarım, gıda ve enerji alanlarındaki bürokratik engellerin kaldırılmasını hedefliyoruz"

Bakan Miliband, İngiltere Başbakanı Andy Burnham'ın AB ile mevcut ilişkileri iyileştirme çabalarını savunarak, "Andy'nin söylediği şu, mevcut durum benim için yeterince iyi değil. Mevcut duruma meydan okuyacağım ve daha iyi bir anlaşma elde edeceğim." dedi.

Miliband, 20 Kasım'da Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenecek İngiltere-AB Zirvesi'nde özellikle tarım, gıda ve enerji alanlarındaki bürokratik engellerin kaldırılmasını ve yaşam maliyetlerinin düşürülmesini hedeflediklerini belirtti.

İngiltere'nin AB'ye yeniden katılmasını destekleyip desteklemediği sorusuna Miliband, "Bu konuda spekülasyon yapmayacağım. Kabine üyesiyim ve kendi görüşümü açıklamaya başlamayacağım." yanıtını verdi.

Bakan Miliband, son 10 yılda yalnızca Brexit anlaşmasının başarısız olmadığını, Avrupa'daki savaş ve küresel ticaret bloklarının güçlenmesiyle uluslararası koşulların da değiştiğini vurgulayarak, İngiltere'nin AB ile ilişkilerine yönelik seçeneklerin yeniden değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

Kaynak: AA
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