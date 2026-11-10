Bakan Murat Kurum, Atatürk'ü ebediyete intikalinin 88. yılında saygıyla andı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikalinin 88'inci yılında saygı ve rahmetle anıyorum." ifadesini kullandı.

Bakan Kurum, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikalinin 88'inci yılında saygı ve rahmetle anıyorum. Aziz hatırasını, fikirlerini daima yaşatacak, bıraktığı mirası aynı inanç ve kararlılıkla geleceğe taşıyacağız. Mekanı cennet, ruhu şad olsun."