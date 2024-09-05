Gençlik ve Spor Bakanı Bak'tan Ebeveynler için Yerleştirme Başarısı
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, yaptığı açıklamada, yeni bir başarıya imza attıklarını belirterek, ilk aşamada %88'lik bir yerleştirme oranı yakaladıklarını duyurdu. Bu oran, gençlerin spor ve sosyal faaliyetlere katılımını artırırken, Eğitim ve Gençlik hizmetlerinin etkinliğini gösteriyor.
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6.09.2024 07:21:35. #1.11#
SON DAKİKA: Gençlik ve Spor Bakanı Bak'tan Ebeveynler için Yerleştirme Başarısı - Son Dakika
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