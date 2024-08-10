Bakan Özdemir'den Serpil Gül açıklaması - Son Dakika
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Bakan Özdemir'den Serpil Gül açıklaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir, Arnavutköy'de öldürülen Serpil Gül için yazılı açıklama yaptı ve davaya müdahil olacaklarını belirtti.

10.08.2024 23:27
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(ANKARA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde 2 yıldır boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından öldürülen Serpil Gül için yazılı açıklama yaptı. Bakan Özdemir: " Bakanlık olarak davaya müdahil olarak vicdansız katilin en ağır cezayı alması için sonuna kadar takipçisi olacağız"dedi.

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde 2 yıldır boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından öldürülen Serpil Gül için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir X hesabı üzerinden açıklama yaptı. Bakan Özdemir davaya mühadil olacaklarını belirterek şu açıklamalarda bulundu:

"Arnavutköy'de bir kadının sokak ortasında canice katledilmesi ciğerimizi yaktı. Her fırsatta dile getirdim, getirmeye de devam edeceğim. Şiddetin kendisiyle birlikte, şiddeti doğuran sebepleri ortadan kaldırana kadar amasız, fakatsız, sıfır tolerans ilkesiyle mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Hayatını kaybeden kardeşimize Allah'tan rahmet diliyor, ailesinin acısını yüreğimin en derininde paylaşıyorum. Bakanlık olarak davaya müdahil olarak vicdansız katilin en ağır cezayı alması için sonuna kadar takipçisi olacağız!"

Kaynak: ANKA

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