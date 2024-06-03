Bakan Özhaseki: Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek

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ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, hava sıcaklıklarının bugünden itibaren mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini belirterek, yaşlı ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Türkiye genelinde etkisini göstermeye başlayan hava sıcaklıklarına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava tahmin raporuna göre; yurdun genelinde bugünden itibaren hava sıcaklıklarında artış beklendiğini kaydeden Bakan Özhaseki, "Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 3 ila 8 derece üstünde seyretmesi, bazı illerimizde sıcaklıkların 40 derece ve üzerinde olması öngörülüyor. Sıcaklıkların yükselmesiyle birlikte, Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün verileri uyarınca; yaşlı ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmalarını istirham ediyorum" ifadelerini kullandı.

Sıcakların artmasıyla olası bir orman yangınına karşı da duyarlı olunması çağrısında bulunan Özhaseki, "Ülkemizin akciğeri olan ormanlarımızda herhangi bir yangın meydana gelmemesi için vatandaşlarımızın duyarlı hareket etmelerini bekliyorum" dedi.