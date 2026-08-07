Bakan Şimşek Mardin\'de Ziyaretlerde Bulundu

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Mardin'de çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Bakan Şimşek, Mardin Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müdürlüğünü ziyaret ederek, burada düzenlenen "Mardin İş Dünyası" toplantısına katıldı.

Basına kapalı gerçekleştirilen toplantıya, Bakan Yardımcısı Zekeriya Kaya, Vali Tuncay Akkoyun, AK Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Uncu, MHP İl Başkanı Ferhan Bozkuş, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, oda başkanları ve sanayiciler katıldı.

Şimşek, daha sonra AK Parti Mardin İl Başkanlığını ziyaret etti, burada düzenlenen AK Parti İl Danışma Meclisi toplantısına katıldı.

Ardından Valiliği ziyaret eden Bakan Şimşek, Vali Akkoyun ile görüştü.