Bakan Tekin: 'Akıllı Tahta ile Tek Ülke Biziz' - Son Dakika
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Bakan Tekin: 'Akıllı Tahta ile Tek Ülke Biziz'

Bakan Tekin, Türkiye'nin tüm sınıflarında akıllı tahta olan tek ülke olduğunu açıkladı.

21.10.2024 15:31
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Bakan Tekin: "Bütün sınıflarında 'akıllı tahta' olan dünyada tek ülke şu anda biziz"

Bakan Tekin 'MEBİ Bireysel Öğrenme Platformu Tanıtım Programı'na katıldı

ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ankara'da düzenlenen 'MEBİ Bireysel Öğrenme Platformu Tanıtım Programı'na katıldı. Bakan Tekin, yapay zeka destekli MEBİ platformunun, üniversiteye hazırlanan lise öğrencilerine destek olacağını kaydederek, " Birleşmiş Milletler'in raporlarına göre dünyada bütün sınıflarında 'akıllı tahta' olan dünyada tek ülke şu anda biziz" dedi.

Bakan Tekin, Ankara Gazi Anadolu Lisesi'nde düzenlenen 'MEBİ Bireysel Öğrenme Platformu Tanıtım Programı'na katıldı. İstiklal Marşı okunmasıyla başlayan etkinlik platformu deneyimleyen öğrencilerin sistemi tanıtmasıyla devam etti. Okul öğrencilerinden Esma Beyza Yuvacı platformun içerisinde yer alan yapay zeka destekli 'kanka'nın nasıl çalıştığını öğrencilere sunarken, Öykü Yılmaz ise platformun eğitim sürecinde kendisinde kazandırdığı katkıları anlattı.

"Bütün sınıflarında 'akıllı tahta' olan dünyada tek ülke biziz"

Öğrencilerin sunumlarını tamamlamasının ardından konuşan Bakan Tekin, "Eğitim ve öğretim ortamlarımızı hem fiziki anlamda hem içerik olarak dünyanın en gelişmiş ülkeleriyle rekabet edebileceğimiz içeriğe ve fiziki altyapıya kavuşturmak istiyoruz. Bunun için çok yoğun bir çaba içerisindeyiz. Bu anlamda bu yıl 9. sınıf öğrencisi arkadaşlarımızın muhatap oldukları Türkiye Yüzyılı Maarif modeli tam böyle bir çabanın ürünü. Dünyada ekranlarda, televizyonlarda örnek ülkeler uygulamalar eğitimde iyi denilen ülkeler neyi yapıyorlarsa biz de onu yaptık. Bu olayın bir boyutu. İçinde bulunduğunuz okullar bundan 20 yıl önce böyle bir tane de okulumuz yoktu. Şu anda bütün okullarımız bu anlamda fiziki yapı itibariyle dört dörtlük hale dönüştü. Bunları da yeterli bulmadık. Teknolojiyle altyapımızı geliştiriyoruz, şu anda neredeyse okullarımızın tamamı, en ücra köşedeki okullarımız dahil olmak üzere internet altyapısına kavuşmuş durumda. Sınıfların tamamına etkileşimli transfer dediğimiz, sizlerin daha çok 'akıllı tahta' dediği tahtaları koyduk. Birleşmiş Milletler'in raporlarına göre dünyada bütün sınıflarında 'akıllı tahta' olan dünyada tek ülke biziz şu anda" diye konuştu.

"ÖSYM'nin size sorduğu bütün sorular tamamen bizim müfredatımızda"

Bakan Tekin, öğrencilerin bakanlığın kitap ve materyallerin dışında başka yardımcı kaynaklara müracaat ettiğini gördüklerini dile getirdi. Yardımcı kaynakların kendileri açısından sıkıntılı olduğunu ifade eden Tekin, "Bakın altını çizerek söylüyorum. Bu kaynakların yardımcı kaynaklarının hiçbirisi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanmış değildir. Yani Talip Terbiye Kurulu Başkanlığımız bunların hiçbirisini görmemiştir. Dolayısıyla şu şöyle zannediyorsunuz o kitaplar Milli Eğitim Bakanlığı tarafından incelenmiş, dolayısıyla sınava hazırlık sürecinde size katkı sağlayacak zannediyorsunuz. Onların hiçbirisini biz onaylamadık. Şimdi sizi süreç içerisinde yanlış yönlendirebilir o kitaplar. İkincisi, sizin derslerinize giren öğretmenler dışarıda gidip merdiven altında kurs aldığınız diğer öğretmenlerle asla kıyaslanacak değillerdir. Size bu konuda en doğru bilgiyi verecek bizim okullarımızdaki öğretmenlerimiz. Liselere Geçiş Sınavını doğrudan MEB yapıyor. Üniversiteye yerleşme sınavlarında da biz ÖSYM ile çalışıyoruz. Dolayısıyla size sorulacak soruların bizim müfredatımızdaki karşılığını ÖSYM'den sürekli istiyoruz. ÖSYM'nin size sorduğu bütün sorular tamamen bizim müfredatımızda" dedi.

Program hatıra fotoğrafı çektirilmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: İHA

Milli Eğitim Bakanı, Yusuf Tekin, Yapay Zeka, Teknoloji, Türkiye, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Tekin: 'Akıllı Tahta ile Tek Ülke Biziz' - Son Dakika

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