Bakan Tekin Artvin\'de Öğrencilerle Buluştu

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Artvin'de öğrencilerle bir araya geldi.

Gazi Ortaokulunu ziyaret eden Bakan Tekin, Vali Turan Ergün ve İl Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar'dan bilgi aldı.

Öğrencilerle sohbet eden Tekin, bayrak törenine katıldı.

Çocuklarla öz çekim yapan Tekin, okul idarecileri ve öğretmenlerle toplantı yaptı.

Bakan Tekin, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün sosyal etkinlik alanlarından Artvin Kitap Kafe'yi de ziyaret etti.

Yöresel kıyafetli öğrenciler, Tekin'i ramazana özgü manilerle karşıladı.

Tekin, öğrencilerin sahnelediği Karagöz-Hacivat ve halk oyunları gösterilerini izledi.

Bakan Yusuf Tekin, kentteki temasları kapsamında AK Parti İl Başkanı Ali Semih Aydemir ve MHP İl Başkanı Serdar Kılınç'ı da ziyaret etti.